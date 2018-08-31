Володин: Президентские поправки делают закон о пенсиях более справедливым

Ранее Владимир Путин предложил ряд изменений к законопроекту, в частности — ответственность работодателей за увольнение "предпенсионеров".

Предложения президента РФ, оформленные как поправки к проекту изменений пенсионного законодательства, могут поступить в Госдуму до 12 сентября. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, добавив, что поправки Владимира Путина делают законопроект более справедливым.

— По мнению абсолютно всех участников и экспертного сообщества, представителей профессиональных и деловых союзов, а также политических партий в Госдуме, президентские инициативы делают законопроект менее технократичным, более социально ориентированным и справедливым, — заявил председатель Госдумы.

По его словам, сегодня в ГД состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства. Как пояснил Володин, депутаты обсудили такое понятие, как "предпенсионный возраст".

Напомним, изначально кабмин выдвинул инициативу о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Президент России Владимир Путин в своём телеобращении предложил снизить его до 60 лет для женщин, ввести понятие "предпенсионный возраст", а также новые льготы и досрочные пенсии для многодетных матерей. Кроме того, глава государства заявил о необходимости ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение "предпенсионеров".