Ельцин предупреждал Клинтона о желании коммунистов вернуть Крым и Аляску

Политик также сказал, что в случае победы Геннадия Зюганова на выборах правящая партия "сотрёт границы между бывшими республиками СССР".

Бывший президент России Борис Ельцин предупреждал американского коллегу Билла Клинтона о намерении коммунистов вернуть Крым и Аляску в состав РФ. Об этом свидетельствует одна из стенограмм телефонных переговоров лидеров двух стран, опубликованных на сайте Библиотеки Клинтона.

— Более половины из них — фанатики; они уничтожат всё. Начнётся гражданская война. Они не будут признавать границы между бывшими советскими республиками. Они хотят вернуть Крым; они даже выдвигают требования относительно Аляски, — сказал Ельцин во время разговора 21 апреля 1996 года, за два месяца до президентских выборов.

Президент РФ отмечал, что американская пресса выставляет коммунистов "хорошими, честными и добрыми", однако дело обстоит совсем не так.

Ранее Лайф писал, что Борис Ельцин лично рассказал Биллу Клинтону о своём преемнике — "очень надёжном человеке", "который является демократом и знает Запад".