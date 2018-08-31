Не переключайтесь. В Москве путана изнасиловала клиента пультом от телевизора

Интересно, что сам мужчина заподозрил наличие инородного предмета в прямой кишке лишь на второй день.

Для известного в узких кругах столичного писателя Сергея С. (имя изменено) вечер с проституткой закончился неприятным и унизительным медицинским вмешательством. По данным МК, в ночь на 29 августа литератор, который находился уже несколько дней в запое, вызвал путану в свою квартиру на юге Москвы. Мужчина не помнил, как девушка покинула его дом, поскольку вскоре вырубился и уснул крепким сном. В памяти осталось лишь то, что "ночная бабочка" оказалась с фантазией и предлагала достаточно экстремальные идеи во время интима.

Проснулся клиент лишь к обеду следующего дня и снова взялся за бутылку.

Причём пропажу пульта от телевизора он заметил сразу, но ему не приходило в голову, что тот может находиться внутри него.

Ближе к вечеру писатель всё-таки ощутил боль в причинном месте. Сперва мужчина вызвал скорую, однако по прибытии медиков от госпитализации отказался, поскольку не был уверен во всей тяжести своего положения.

Второй раз он вызвал медиков утром, когда болевые ощущения при попытке сесть были уже нестерпимыми. Писателя отвезли в медучреждение, где хирург извлёк из его заднего прохода злосчастный пульт.

Отметим, что ранее медики составили целый рейтинг вещей, которые застревали в людях при мастурбации. Популярнее всего оказались огурцы — их пришлось доставать из пяти пациентов. Из четырёх человек медики вытащили фаллоимитаторы, ещё из четырёх — пластмассовые флаконы.