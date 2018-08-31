Шойгу заявил о возможности возникновения конфликтов в Арктике

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Шойгу заявил о возможности возникновения конфликтов в Арктике

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Фото © РИА Новости/Валерий Мельников

Так, в этом регионе действуют кроме российских также ледоколы Южной Кореи, США, Германии и Китая.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Арктика может стать местом возникновения новых конфликтов из-за столкновения там интересов разных стран. Такое мнение он выразил сегодня на заседании коллегии ведомства.

— Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что среди приоритетов Вооружённых сил России — защита национальных интересов России в арктическом регионе, а также его активное развитие.

Шойгу добавил, что сейчас в северных широтах действуют кроме российских также ледоколы Южной Кореи, США, Германии и Китая.

Глава Минобороны РФ сегодня также сообщил, что противолодочные Ту-142 возобновили полёты в Арктике.

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