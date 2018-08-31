Число жертв взрыва на оборонном заводе в Дзержинске выросло до четырёх

Число погибших в результате взрыва на оборонном заводе в Дзержинске увеличилось до четырёх человек. По данным Лайфа, эта цифра может вырасти, поскольку установить точное количество пострадавших и погибших пока не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин. В результате ЧП пострадало пять человек, местонахождение нескольких рабочих устанавливается.