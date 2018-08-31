Названы самые распространённые марки легковых автомобилей в России

Несмотря на все стереотипы, россияне продолжают доверять отечественному производителю.

Аналитический центр "Автостат" назвал самые популярные в РФ марки автомобилей. Всего по состоянию на 1 июля 2018 года в нашей стране насчитывается почти 43 миллиона легковых автомобилей.

На вершине рейтинга расположилась LADA. На российских дорогах насчитывается около 14 миллионов автомобилей этого бренда. В долевом соотношении это около 32%. В тройке лидеров также представлены два японских бренда: Toyota и Nissan. Машин первой марки насчитывается около 3,82 млн, а второй — 2,05 млн экземпляров.

В пятёрке также оказались две корейские марки: Hyundai (1,95 млн машин) и KIA (1,78 млн шт.). В ТОП-10 вошли Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi.

Согласно данным "Автостата", показатели остальных брендов находятся на уровне ниже 1 миллиона экземпляров.