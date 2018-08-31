Гудков и Минаев поспорили из-за "испорченной" биографии Кобзона

Ранее Гудков заявил, что Кобзон запомнится не только как великий артист, но и как депутат, проголосовавший за "закон Димы Яковлева".

Писатель и сценарист Сергей Минаев не согласился с мнением политика Дмитрия Гудкова о биографии народного артиста Иосифа Кобзона. Об этом Минаев написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Конечно же, Кобзона будут помнить за песни и только за песни. Никакая его политическая карьера никому не важна. Ещё, пожалуй, вспомнят, как он героически в "Норд-Ост" входил, — отметил Минаев.

Гудков ранее заявил, что Кобзон запятнал свою биографию, "испортил" её тем, что проголосовал за "закон Димы Яковлева", запрещающий гражданам США усыновлять детей из России.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Последние дни жизни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. Кобзона похоронят рядом с матерью на Востряковском кладбище.