Лукашенко рассказал, чего никогда не потерпят белорусы

Читайте также

Лукашенко рассказал, чего никогда не потерпят белорусы

1657

Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к новому составу правительства республики с призывом быть абсолютно справедливыми и не нарушать моральные принципы руководителя, поскольку обратного не потерпят граждане.

— Белорусы никогда не потерпят несправедливости. Это глубочайшая черта славянского народа. А тем более белорусов, — цитирует главу государства БЕЛТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования родным и близким народного артиста СССР, бывшего депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который умер 30 августа.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×