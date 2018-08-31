Лукашенко рассказал, чего никогда не потерпят белорусы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к новому составу правительства республики с призывом быть абсолютно справедливыми и не нарушать моральные принципы руководителя, поскольку обратного не потерпят граждане.

— Белорусы никогда не потерпят несправедливости. Это глубочайшая черта славянского народа. А тем более белорусов, — цитирует главу государства БЕЛТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования родным и близким народного артиста СССР, бывшего депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который умер 30 августа.