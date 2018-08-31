Недоброе утро. На Урале воришка сладко уснул в разорённом им магазине

Внутрь он попал, просто сломав щеколду в зоне разгрузки, а вот уйти незаметно не удалось.

В Перми местный житель устал, пока обворовывал супермаркет, лёг отдохнуть и уснул. Об инциденте с горе-воришкой сообщает URA.RU.

Преступник попал в магазин через зону разгрузки товара. Охранник сначала не понял, что произошло: прибыв на вызов, он обнаружил, что двери и окна целы, повреждений нигде не видно. Сломанную щеколду обнаружили только через некоторое время.

Воришка, выспавшись, попытался незамеченным покинуть магазин, спрятав наживу под одеждой. Его задержали и передали полиции.