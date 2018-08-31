Порошенко прилетит на похороны "большого друга Украины" Маккейна

С американским конгрессменом простятся в кафедральном соборе Вашингтона 1 сентября.

Президент Украины Пётр Порошенко примет участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, который умер от рака в ночь на 26 августа.

— 31 августа — 1 сентября 2018 года президент Украины посетит Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном, — сообщила пресс-служба Администрации президента Незалежной.

В сообщении приводится цитата от лица самого Порошенко, в которой он заявил о готовности "от имени народа Украины и от себя лично отдать последний долг выдающейся личности и большому другу Украины".

Напомним, сенатор Маккейн скончался на 82-м году жизни. С лета прошлого года политик боролся с самой агрессивной формой рака, а за два дня до кончины отказался от лечения.

Ранее Порошенко назвал смерть конгрессмена печальной новостью для всех украинцев.