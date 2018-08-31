Путин в Сочи встретится с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин в Сочи 6 сентября проведёт переговоры с генсекретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, высокий гость прибудет в Россию с официальным визитом.
Планируется, что речь на переговорах пойдёт о ключевых вопросах российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства. Обсудят собеседники также актуальные проблемы региона.
Будут подписаны двухсторонние документы.
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