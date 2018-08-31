Дипломат назвал международным бандитизмом отказ в визах США

Корчмарь считает действия Вашингтона полным безобразием с международно-правовой, юридической и гуманитарной точек зрения.

Отказ россиянам в американских визах является международным бандитизмом, который не только нарушает все действующие договорённости между двумя странами в области дипотношений, но и просто выходит за рамки гуманистического подхода. Об этом заявил в эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь.

— Это и с точки зрения международно-правовой, юридической, гуманитарной — с любой — полное безобразие. Они действуют с точки зрения права сильного. Но это, как подсказывает история, путь в безысходность в наших отношениях. Потому что даже с человеческой точки зрения это — международный бандитизм, — подчеркнул международный дипломат.

По мнению Корчмаря, отказ в визах является "полным произволом", поскольку США подписали Венскую конвенцию о консульских сношениях, чем подтвердили намерение "способствовать и создавать благоприятные условия для действия дипломатических и консульских учреждений". Дипломат считает, что России стоит обратиться в ООН и к международным правозащитным организациям для разрешения ситуации. Однако, как он отметил, эти действия не возымеют должного результата.

Напомним, житель Санкт-Петербурга Александр Курганов погиб 27 августа во время туристической прогулки на лодках по Колорадо. После трагедии генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что за телом погибшего "вот так не прилетишь — американцы фактически прекратили выдачу виз".