Огурцы за биткоины? На киевском рынке будут продавать овощи за криптовалюту

В случае спроса на услугу руководство предприятия готово способствовать её распространению.

На Бессарабском рынке в центре Киева начнут продавать овощи за криптовалюту. Как сообщили в пресс-службе рынка, в торговой точке, где продаются овощи, в качестве экспериментальной меры установят табличку с единым QR-кодом.

Покупатель может отсканировать этот код с помощью криптовалютного кошелька на смартфоне, а продавец, в свою очередь, будет получать уведомление о переводе денежных средств в гривнах. Платёжная система Paytomat, с помощью которой будут осуществляться операции, поддерживает большинство популярных криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum.

Отмечается, что Бессарабский рынок стал первым местом, где можно приобрести товар за криптовалюту. В пресс-службе отмечается, что в случае спроса на услугу руководство предприятия готово способствовать её распространению на рынке. В ближайшее время планируется установить такую систему оплаты и в кафе Green 13 на территории рынка.