Eminem поиздевался над Oxxxymiron в песне из нового альбома

Российскому рэперу явно не понравится, как о его фристайле отозвался американский артист.

В одном из треков своего нового альбома Kamikaze известный рэпер Eminem посмеялся над российским исполнителем Oxxxymiron. Внимательные фанаты услышали строчки с издёвкой в композиции Fall.

В тексте трека Eminem утверждает, что слышал один из фристайлов российского рэпера, называя его дерьмом и утверждая, что больше мы этого "дерьма" не услышим. Также фристайл Oxxxymiron назван отстойным.

Напомним, что сегодня Eminem выпустил свой новый альбом Kamikaze. Выход очередной пластинки рэпера стал неожиданностью для поклонников его творчества.