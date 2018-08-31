Сёстры-убийцы Хачатурян 1 сентября пойдут в школу при СИЗО

Ангелина и Мария в прошлом году пошли в 11-й класс, но так и не смогли закончить обучение.

Новый учебный год начнётся и для 17-летней Марии и 18-летней Ангелины Хачатурян, которые содержатся под стражей по обвинению в убийстве отца. Девочки продолжат обучение в школе при СИЗО.

— Младшая и средняя пойдут 1 сентября в школу при СИЗО, будут учиться в тех возможностях, которые мы предоставляем, — заявил агентству "Москва" глава столичного управления ФСИН Сергей Мороз.

В надзорном ведомстве утверждают, что у сестёр Хачатурян будет всё необходимое для полноценного учебного процесса. А само обучение будет проходить в полностью оборудованном учебном классе силами преподавательского состава спецшколы № 1.

Напомним, что 27 июля три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего 57-летнего отца. Они нанесли мужчине более 30 ножевых ранений, после чего сообщили в полицию о совершённом. Свои действия они объяснили тем, что не могли больше терпеть жестокость и издевательства.

Как уже сообщалось ранее, Ангелина и Мария в прошлом году пошли в 11-й класс, но так и не смогли закончить обучение. Считается, что их деспотичный отец всячески препятствовал посещению школы, поскольку там он не мог контролировать дочерей. Более того, он вообще не понимал, зачем девушкам образование, поскольку считал долгом женщины заботу о мужчине, а не просвещение. Учителя были обеспокоены постоянными пропусками сестёр и пытались войти в контакт с их семьёй, в том числе через органы опеки. Но эти попытки успехом не увенчались.