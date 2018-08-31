В Коми подросток-сельчанин сорвал и сжёг флаг России

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В Коми подросток-сельчанин сорвал и сжёг флаг России

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Фото © Flickr/Dmitry Dzhus

Правонарушитель признался, что уничтожил национальный триколор из хулиганских побуждений.

В Республике Коми 16-летний житель села Деревянск сорвал с крыши здания сельской администрации флаг России и сжёг его. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

<p>Фото: ©L!FE</p>

— Остатки флага (подросток. Прим. ред.) выбросил в кусты за обочиной. Этот поступок, по его же словам, он совершил из хулиганских побуждений, — говорится в сообщении.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Правонарушитель задержан и дал признательные показания. Отмечается, что ранее он уже состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

В США два года назад подростка, который также сжёг национальный флаг, пришлось даже арестовать, чтобы над ним не устроили расправу.

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