"Максимальный компромисс". Греф оценил предложения Путина по пенсионной реформе

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президентские поправки делают закон о пенсиях более справедливым.

Повышение пенсионного возраста представляет собой единственно возможный путь для обеспечения достойных пенсий в России в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что предложения президента страны Владимира Путина по корректировке законопроекта являются максимально возможным смягчением.

Греф отметил, что соотношение работающих и пенсионеров резко увеличивается и что даже несмотря на цены на нефть и относительно благоприятные макроэкономические условия, пенсионная система наполняется с большим трудом.

— На каждого работающего примерно в полтора раза увеличивается нагрузка, — приводит слова главы Сбербанка "Россия 24".

Он также отметил, что в таких условиях растёт необходимость увеличения налогов в фонд оплаты труда, однако это, по мнению Грефа, приведёт к чёрной занятости.

— Нам нельзя возвращаться в те времена, когда зарплаты в конвертах платились и люди оставались абсолютно незащищёнными, — подчеркнул глава Сбербанка, добавив, что озвученные президентом предложения представляют собой максимальный компромисс.

Напомним, изначально правительство предложило повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении предложил снизить его до 60 лет для женщин, а также ввести новые льготы. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президентские поправки делают закон о пенсиях более справедливым.