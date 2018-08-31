В РВСН начали готовить специалистов для комплексов "Сармат" и "Авангард"

Перевооружение позволило открыть две новые специальности в академии Ракетных войск стратегического назначения.

В РВСН начали готовить специалистов для эксплуатации новейших ракетных комплексов "Сармат" и "Авангард". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на ракетных комплексах "Авангард", "Ярс", "Сармат". Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами, — приводятся слова начальника академии РВСН генерал-лейтенанта Сергея Сивера.

Отмечается, что в академии теперь открыты две новые специальности — "Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования" и "Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов".

По данным Минобороны, желание обучаться в академии РВСН в этом году высказали более 800 человек.

Напомним, что РС-28 "Сармат" — это российский перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Его разрабатывали с 2000-х годов сотрудники Государственного ракетного центра имени В.П. Макеева. Его масса составляет около 200 тонн, забрасываемый вес — порядка 10 тонн.

Президент РФ Владимир Путин называл "Сармат" абсолютным оружием.