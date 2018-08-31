Действующий президент Грузии отказался участвовать в новых выборах

Георгий Маргвелашвили находился у руля страны последние пять лет и теперь намерен приносить пользу грузинскому народу как-нибудь иначе.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не будет бороться за пост главы государства на выборах, которые состоятся 28 октября.

— Я не собираюсь принимать участие в этих выборах и буду служить своей стране в другой форме, — заявил политик на встрече со студентами.

При этом он заверил, что в дальнейшем, как и в течение его пятилетнего президентства, главной его работой будет "приносить пользу грузинскому народу".

Напомним, что 28 октября состоятся последние для Грузии выборы, когда главу государства изберут путём прямого голосования. С 2024 года президента будет выбирать избирательная коллегия из 300 делегатов.

На сегодняшний день ЦИК Грузии официально зарегистрировала уже 16 кандидатов на высший государственный пост. Баллотироваться имеет право гражданин страны с 35 лет, который проживал в Грузии минимум пять лет, из них три года непрерывно — до дня назначения выборов. Срок регистрации кандидатов истекает 8 сентября.