Визит Путина на свадьбу Кнайсль вынудил украинского политика уйти в отставку

В заявлении об уходе с поста Вовк написал, что "доброе имя Австрии претерпело тяжёлый удар" в Незалежной.

Сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк объявил об отставке из-за визита президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль. По мнению нардепа, министр демонстративно пригласила российского лидера на церемонию и "склонила колено перед Путиным".

— После позорных фотографий министра Кнайсль, которая склонила колено перед Путиным, что распространились по всему миру, доброе имя Австрии на Украине претерпело тяжёлый удар, — говорится в заявлении Вовка, которое он опубликовал в "Фейсбуке".

Политик назвал действия Кнайсль частью общей тенденции неуважения к Украине, которую в последние годы демонстрирует Австрийская партия свободы. В связи с последними событиями Вовк больше не считает Вену беспристрастным международным посредником. Он добавил, что с учётом перечисленного не видит возможности продолжать выполнение своих обязанностей на посту сопредседателя группы по межпарламентским связям с Австрией.

Напомним, Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль 18 августа. Президент РФ пробыл на торжестве всего час, однако успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с новобрачной.