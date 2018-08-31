Нарушитель отказывался подчиняться требованиям экипажа и командира лайнера, а также угрожал физической расправой.

"Аэрофлот" намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира. Как сообщили в компании, инцидент произошёл на рейсе "Аэрофлота" SU 270, следовавшем из Москвы в Бангкок.

Пассажир рейса, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения в самолёте: отказывался подчиняться требованиям экипажа и командира лайнера, а также угрожал физической расправой и пытался спровоцировать драку с пассажирами.

С помощью пассажиров нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полёта подручными средствами, а по прибытии в Бангкок он был передан полиции. В данный момент "Аэрофлот" собирает материалы для подачи заявления в Линейное управление МВД в аэропорту Шереметьево.

Как отмечает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, единственная мера против авиадебоширов, которая доступна сейчас экипажу, это выполнить вынужденную посадку и передать нарушителя правоохранительным органам.

— При этом какой-либо возможности нейтрализовать авиадебошира во время полёта у авиакомпании фактически нет, — подчёркивает эксперт.

По словам Пантелеева, в случае непредвиденных ситуаций пассажиры помогают экипажу обезвредить нарушителя и связать ему руки и ноги пледами, однако эти действия законом не регламентированы.

— Поэтому если в результате такого воздействия авиадебошир получит какие-то травмы, то ещё неизвестно, на чьей стороне окажется суд, — добавил он.

В связи с этим, отмечает специалист, авиакомпании выступают за то, чтобы наделять экипаж самолёта спецсредствами с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полёта.

— Предлагаются пластиковые наручники. Они позволяют, с одной стороны, надёжно зафиксировать и обездвижить авиадебошира, а с другой, они, вероятно, не создадут какого-то ущерба, не нанесут урона жизни и здоровью этого пассажира. И едва ли пластиковые наручники могут быть применены в качестве оружия против остальных пассажиров или других членов экипажа, — отметил Пантелеев, подчеркнув, что ключевым моментом являются изменения в законодательство, так как права применять силу и спецсредства бортпроводники не имеют.

"Аэрофлот" неоднократно выступал с инициативой о наделении членов экипажа полномочиями применения на борту специальных средств сдерживания. Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни чёрный список, ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности. Благодаря активной позиции авиакомпании в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. "Аэрофлот" также напоминает, что 4 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации", позволяющий авиакомпаниям вести чёрные списки деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.