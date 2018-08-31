Держал в страхе бизнесменов. В Азове задержан сын экс-прокурора

Отмечается, что со своими подельниками он брал плату с предпринимателей в обмен на обещанную помощь в случае проверки.

В Азове задержан сын бывшего прокурора города Сергей Боков, подозреваемый в вымогательстве. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Подозреваемый действовал вместе с подельниками-спортсменами, но пока задержан только Боков,— пояснил источник издания.

Отмечается, что Боков позиционировал себя как "криминальный авторитет" и держал в страхе местных бизнесменов долгое время. В его группировку входило 10 человек.

Злоумышленник брал плату с предпринимателей, рестораторов, рыбаков и владельцев стоянок в обмен на обещание помочь в случае проверок. Боков при этом намекал на связи отца в правоохранительных органах.

В полицию обратился местный бизнесмен с жалобой на то, что преступник потребовал с него 300 тысяч рублей в месяц. Сообщается, что операция с задержанием проходила в одном из городских кафе.