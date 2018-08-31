Прощание с народным артистом СССР пройдёт 2 сентября. Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона похоронят по еврейским традициям. Об этом он рассказал агентству городских новостей "Москва".

— На кладбище будет произнесена молитва Кадиш на иврите, также прозвучат псалмы и слова, как и на обычных похоронах, — сказал Гольдшмидт. — В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба. — Прим. ред.), но всё равно в саване и с закрытым лицом. И каждый, кто хочет, в конце бросит землю.

Ожидается, что на похоронах будет много раввинов, так как покойный был ярким представителем еврейской общины.

Ранее сообщалось, что прощание с Иосифом Кобзоном начнётся 2 сентября в 10:00 в Концертном зале им. Чайковского, а похороны начнутся в 14:00 на Востряковском кладбище.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Последние дни он провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник.