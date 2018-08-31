"Токсикоманю". Арестован мужчина, пырнувший ножом двух полицейских в Подмосковье

Суд арестовал мужчину, который напал с ножом и порезал двух полицейских в подмосковном городе Дзержинском. Как сообщили в Следственном комитете РФ, им оказался 25-летний уроженец Волгоградской области, ранее неоднократно судимый за грабежи, умышленное причинение вреда здоровью, а также нападение на представителей власти.

По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на сотрудников полиции в г. Дзержинском.



25-летний житель Волгоградской области ранее уже был неоднократно судим за грабежи, умышленное причинение вреда здоровью и нападение на представителей власти pic.twitter.com/Q4ounr0K9h — Следственный комитет (@sledcom_rf) 31 августа 2018 г.

На вопрос правоохранителей, употребляет ли он наркотики, злоумышленник отвечает: "Токсикоманю, когда хочу".

Как писал Лайф, о неадекватном мужчине в парке на улице Святителя Николая ночью в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место правоохранители попросили у него документы и попытались утихомирить. Но тот успокаиваться не собирался: он достал нож и нанёс полицейским удары в область груди и шеи.