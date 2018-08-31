Умер отец тренера олимпийской сборной по хоккею

Футбольный тренер Валерий Знарок, отец наставника сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018 Олега Знарка, ушёл из жизни 30 августа в возрасте 79 лет. Об этом сообщает портал Dni.ru со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
В организации выразили глубочайшие соболезнования близким тренера.
Валерий Знарок родился в 1939 году в Усть-Катаве. Он выступал за команды "Урал" (Усть-Катав) и "Торпедо" (Миасс). Затем работал тренером в "Локомотиве" (Челябинск), "УралАЗ" (Миасс), "Металлурге" (Магнитогорск) и других.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени