Голикова предрекла рост штрафов за трудовую дискриминацию предпенсионеров

По её словам, в законодательство может быть введена норма, аналогичная статье 145 УК РФ, которая защищает права беременных женщин или россиянок в декрете перед лицом работодателей.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство разрабатывает варианты ужесточения наказания за трудовую дискриминацию со стороны работодателей по отношению к гражданам предпенсионного возраста. По её словам, речь идёт о поправках в уголовный и административный процессуальные кодексы.

— У нас, в принципе, есть уже в административно-процессуальном кодексе соответствующая ответственность, речь идёт о том, чтобы её несколько усилить с точки зрения размеров штрафов, — пояснила представитель кабмина.

Что касается уголовной ответственности, то здесь, по мнению Голиковой, может быть введена норма, аналогичная статье 145 УК РФ, которая защищает права беременных женщин или россиянок в декрете перед лицом работодателей. Сейчас она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Как уже сообщал Лайф, президент России Владимир Путин в своём телеобращении предложил снизить пенсионный возраст до 60 лет для женщин, ввести понятие "предпенсионный возраст", а также новые льготы и досрочные пенсии для многодетных матерей. Кроме того, глава государства заявил о необходимости ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста, то есть для тех, кто готовится выйти на заслуженный отдых через пять лет или ранее.