МИД потребовал от США наказать виновных в утечке данных о дипломатах

В ведомстве заявили, что власти Штатов показали неспособность обеспечить представительствам других государств нормальные условия работы.

Россия требует от США прекратить неправомерное распространение конфиденциальной информации о дипломатах, а также наказать виновных в утечке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для такого заявления стала недавняя публикация ресурсом BuzzFeed материалов о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов.

— Власти США снова демонстрируют полную неспособность обеспечить нормальные условия для работы в своей стране для представительств иностранных государств. К нашему сожалению, несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года уже стало системным, — сказала Захарова.

Кроме этого, она потребовала от США прекратить нарушать собственное законодательство и пресечь неправомерное распространение информации, затрагивающей интересы РФ и её граждан.

Ранее Захарова заявила, что санкции подтверждают лицемерность и предвзятость США.