Стали известны последние слова принцессы Дианы перед смертью

Травмы королевской особы показались спасателю незначительными — на ней не было крови и следов "существенных" повреждений.

Сотрудник парижских аварийно-спасательных служб Ксавье Гурмелон описал первые минуты после аварии с участием принцессы Дианы и рассказал о последних словах члена британской королевской семьи. По его словам, к месту смертельного ДТП — в туннель у моста Альма — он приехал одним из первых. На тот момент принцесса Уэльская ещё могла разговаривать.

— Я держал её за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: "Боже мой, что случилось?" — приводит The Sun слова спасателя.

Травмы принцессы Дианы показались Гурмелону незначительными — на ней не было крови и следов "существенных" повреждений. По его словам, у пострадавшей была лёгкая травма правого плеча, поэтому он посчитал, что жизни королевской особы ничего не угрожает. Спасатель признался, что был поражён смертью Дианы в больнице.

Напомним, авария, которая унесла жизнь принцессы Уэльской, произошла 31 августа 1997 года. Автомобиль египетского бизнесмена Доди Аль-Файеда, в котором она ехала, на большой скорости врезался в стену туннеля в Париже, ударился о разделительный барьер и перевернулся. Аль-Файед и водитель погибли на месте, Диана умерла в больнице через два часа после ДТП.