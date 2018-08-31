Четыре страны продлили санкции против России вслед за Евросоюзом

Отмечается, что данные государства согласились привести национальную политику в соответствие с решением ЕС.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к принятому 5 июля решению Евросоюза продлить действие экономических санкций против РФ на полгода — до 31 января 2019 года. Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также против сферы продукции двойного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

— Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению, — говорится в распространённом сообщении.

Согласно документу, перечисленные государства согласились привести национальную политику в соответствие с решением ЕС. В Совете подчеркнули, что принимают к сведению это обязательство и приветствуют его.