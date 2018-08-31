В Самаре покупательница покусала охранников, не давших ей украсть энергетик

Сотрудники супермаркета не позволили женщине украсть две банки энергетика, за что та набросилась на них.

Необычный инцидент произошёл в одном из супермаркетов Самары вечером 29 августа. Там посетительница магазина покусала охранников. Об этом сообщает портал 63.ru.

Покупательница хотела незаметно украсть из магазина две банки энергетика, однако была замечена продавцами. Те, в свою очередь, незамедлительно вызвали секьюрити, которые и попытались задержать женщину.

Посетительница не думала сдаваться и начала кусать работников охранной фирмы. Женщину всё же удалось утихомирить и передать сотрудникам полиции. Пришлось задействовать наручники.

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