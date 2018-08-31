Лукашенко анонсировал новые перестановки в связи с пьянством в правительстве

Президент заверил, что не будет контролировать, кто, где и как отдыхает, но призвал знать меру.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки в кабинете министров из-за существующих там проблем с пьянством.

— Хочу сказать, что это ещё не окончание. Мы ещё вернёмся ко многим должностным лицам, не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной. Публично хочу сказать о недопустимости пьянства, — сказал президент.

Лукашенко добавил, что не контролирует, с кем выпивают чиновники и ходят в баню, так как они должны всё это уметь, но знать меру.

— Пьяница — это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник, — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что проблема пьянства сказывается не только на эффективности работы чиновников, но и на их семьях.

Напомним, 18 августа белорусский лидер сменил руководство правительства страны и ряд министров. Причиной он назвал "последнюю каплю, которая переполнила чашу терпения".