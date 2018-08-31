Машину раздавило "в лепёшку". Под Владимиром двое погибли в аварии с автобусом

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Машину раздавило "в лепёшку". Под Владимиром двое погибли в аварии с автобусом

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По предварительным данным, водитель "шевроле-лачетти" допустил выезд на встречную полосу.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Во Владимирской области на 24-м километре автодороги Владимир — Муром — Арзамас два человека погибли при столкновении автобуса с легковой машиной.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Как стало известно Лайфу, в автобусе находились 12 пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал. Автобус после столкновения съехал на обочину, где его остановили заросли.

<p>Фото: ©L!FE</p>

А вот в "шевроле-лачетти" погибли и водитель, и пассажир: 24-летний Георгий Нозадзе и 25-летний Давид Латсабидзе.

По предварительным данным, водитель этого автомобиля допустил выезд на встречку.

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