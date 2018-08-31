Минторг США ввёл санкции против российского НИИ молекулярной электроники

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Минторг США ввёл санкции против российского НИИ молекулярной электроники

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Фото: © Pixabay

Министерство торговли США внесло в санкционный список ещё одну российскую организацию — НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Американская сторона посчитала, что её деятельность не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление Минторга, которое будет официально опубликовано 4 сентября.

Внесение в санкционный список означает запрет на торговые операции американских лиц и компаний с упомянутой организацией. Согласно документу, в отношении НИИ были применены штрафные меры, в связи с чем он "де-факто работает как отделение" компании "Микрон", которая уже находится в чёрном списке американского Минторга.

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