Минторг США ввёл санкции против российского НИИ молекулярной электроники

Министерство торговли США внесло в санкционный список ещё одну российскую организацию — НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Американская сторона посчитала, что её деятельность не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление Минторга, которое будет официально опубликовано 4 сентября.

Внесение в санкционный список означает запрет на торговые операции американских лиц и компаний с упомянутой организацией. Согласно документу, в отношении НИИ были применены штрафные меры, в связи с чем он "де-факто работает как отделение" компании "Микрон", которая уже находится в чёрном списке американского Минторга.