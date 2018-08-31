На Украине пригрозили уничтожить флот России в Азове за пять минут

Депутат Верховной рады заявил, что украинские военные активно готовятся к подобному развитию событий.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Береза заявил, что Киев в состоянии уничтожить российский флот на Азовском море за несколько минут. По его мнению, это возможно осуществить даже при помощи старого советского оружия.

— Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придёт, уничтожается примерно за 5–10 минут, — заявил Береза.

По словам парламентария, украинские военные уже "проводят все необходимые мероприятия" для противодействия России в случае, если она "будет наступать" с Азовского моря.

Ранее сообщалось, что Павел Климкин призвал "дать России отпор" на действия в Азовском море.