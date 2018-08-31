Экс-министр Минэкономразвития Улюкаев госпитализирован в колонии

Отмечается, что госпитализация является плановой и жизни бывшего чиновника ничего не угрожает.

Экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии в Тверской области. Об этом сообщил руководитель Общественной наблюдательной комиссии по региону Игорь Эльгардт.

— Он действительно был госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжке, — приводит слова правозащитника ТАСС. — Но это плановая госпитализация, не экстренный случай.

По информации Эльгардта, жизни Улюкаева ничего не угрожает.

Напомним, экс-министра в декабре 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Как писал Лайф, ранее Мосгорсуд отказал в рассмотрении жалобы на приговор Улюкаеву.