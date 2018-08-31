Голикова назвала предложения Путина по пенсиям справедливым компромиссом

Замглавы правительства отметила, что учесть интересы всех сторон практически невозможно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в обращении к народу по поводу повышения пенсионного возраста, — это справедливо выработанный компромисс.

— Этому обращению президента предшествовали достаточно серьёзные обсуждения в экспертном сообществе, среди людей, среди семей. Но я даже не знаю, какого рода информацию и эмоциональную критику мы не получили, — сказала Голикова на пресс-конференции в Москве.

Она признала, что учесть все интересы практически невозможно, но реально найти компромисс, который бы стал решением вопроса.

— Мы услышали, он услышал в первую очередь и основные проблемы, которые озвучивали все участники этого обсуждения. Поэтому говорить о том, что все удовлетворены, наверное, было бы неправильно, а я считаю, что это — справедливо выработанный компромисс, — подчеркнула Голикова.

Напомним, президент РФ предложил несколько мер, которые смягчают проект правительства по повышению пенсионного возраста. Так, предлагается повысить его для женщин не до 63, а до 60 лет, не распространять повышение на малочисленные народы Севера, сохранить предпенсионные льготы на нынешнем уровне.

Как уже сообщал Лайф, изначально правительство выдвигало инициативу о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин.

Президент России Владимир Путин в своём телеобращении предложил снизить его до 60 лет для женщин, ввести понятие "предпенсионный возраст", а также новые льготы и досрочные пенсии для многодетных матерей. Кроме того, глава государства заявил о необходимости ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров.