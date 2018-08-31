Голикова заявила, что предложения Путина по пенсиям финансово обеспечены

Все предложения президента России Владимира Путина, направленные на смягчение проекта правительства по повышению пенсионного возраста, финансово обеспечены законом о бюджете. Об этом сообщила на пресс-конференции вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова.

— На сегодняшний день все предложения президента с точки зрения финансов урегулированы, — заявила зампредседателя правительства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил несколько мер по смягчению пенсионной реформы. Так, для женщин вместо 63 возраст выхода на пенсию, согласно заявлению главы государства, можно повысить до 60 лет. Также российский лидер предложил сохранить предпенсионные льготы на нынешнем уровне. Ранее Голикова назвала поправки Владимира Путина по пенсиям справедливым компромиссом.