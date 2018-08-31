В Барнауле арестовали воспитательницу, избивавшую детей

Бывшая воспитательница частного детского сада "Хеппи беби" арестована в Барнауле. По данным следствия, женщина закрывала детей в отдельной комнате, где избивала их.

Сегодня арестована бывшая воспитательница частного детского сада «Хеппи беби» в Барнауле, которая закрывала детей одних в комнате, применяла к ним физическую силу.



Потерпевшими признаны трое детей в возрасте 4-х и 5-ти лет. Следствие продолжается

https://t.co/zBg0sH3TTj pic.twitter.com/IVIsG37iR0 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 31 августа 2018 г.

Также в сообщении регионального СУ СК говорится, что воспитательница якобы "с целью соблюдения режима" во время дневного сна накрывала лежащих в кровати детей постельным бельём и перетаскивала их с одной кровати на другую. Потерпевшими признаны трое воспитанников в возрасте четырёх и пяти лет и их законные представители.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Казахстане работница детсада сняла на видео, как воспитательница душит плачущую девочку.