В Барнауле арестовали воспитательницу, избивавшую детей

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В Барнауле арестовали воспитательницу, избивавшую детей

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Фото: © Pixabay / Tuan86

Бывшая воспитательница частного детского сада "Хеппи беби" арестована в Барнауле. По данным следствия, женщина закрывала детей в отдельной комнате, где избивала их.

Также в сообщении регионального СУ СК говорится, что воспитательница якобы "с целью соблюдения режима" во время дневного сна накрывала лежащих в кровати детей постельным бельём и перетаскивала их с одной кровати на другую. Потерпевшими признаны трое воспитанников в возрасте четырёх и пяти лет и их законные представители.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Казахстане работница детсада сняла на видео, как воспитательница душит плачущую девочку.

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