Лавров заявил, что Правительство Сирии вправе изгонять террористов из страны

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб террористы готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химоружия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сирийское правительство вправе изгонять террористов со своей территории. С таким заявлением он выступил, отвечая на вопрос об урегулировании ситуации в Идлибе.

— Прежде всего это касается законных властей Сирии, которые имеют полное право обеспечивать свой суверенитет и изгонять, и ликвидировать террористическую угрозу на своей территории, — сказал он.

Как ранее сообщалось, обстановка в Сирии в последние дни стала более напряжённой. В Минобороны РФ сообщили, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить власти страны в применении химоружия в провинции Идлиб. Лайф писал о том, что Россия предостерегла Запад от попыток устроить провокации в Идлибе.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.