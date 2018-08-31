В Москве ограничат движение из-за "Велоночи"

Участники акции в этом году поедут по новому маршруту — от парка Горького до "Сокольников".

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил автолюбителей в столице ознакомиться с ограничениями движения в ночь с 1 на 2 сентября в связи с проведением акции "Велоночь". В этом году участников ожидает новый маршрут.

В ночь с 1 на 2 сентября состоится московская #Велоночь. Колонна проедет от Парка Горького до парка #Сокольники по Садовому кольцу, ул. Коровий Вал, Люсиновская, Б.Серпуховская; по Николоямской, Андроньевской, Красноказарменной наб. и др. улицам. Старт в 00:15. pic.twitter.com/edkhD9fqCW — ЦОДД (@gucodd) August 31, 2018

В рамках акции велосипедисты проедут от парка Горького до парка "Сокольники" по Садовому кольцу, Коровьему Валу, улицам Люсиновской, Большой Серпуховской, а также по Николоямской, Андроньевской и Красноказарменной набережным.

Ограничения также коснутся улиц Павла Андреева, Солдатской и Красноказарменной, 1-го Красноказарменного проезда и Госпитального Вала.

С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте ЦОДД.