В Москве ограничат движение из-за "Велоночи"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил автолюбителей в столице ознакомиться с ограничениями движения в ночь с 1 на 2 сентября в связи с проведением акции "Велоночь". В этом году участников ожидает новый маршрут.
В ночь с 1 на 2 сентября состоится московская #Велоночь. Колонна проедет от Парка Горького до парка #Сокольники по Садовому кольцу, ул. Коровий Вал, Люсиновская, Б.Серпуховская; по Николоямской, Андроньевской, Красноказарменной наб. и др. улицам. Старт в 00:15. pic.twitter.com/edkhD9fqCW— ЦОДД (@gucodd) August 31, 2018
В рамках акции велосипедисты проедут от парка Горького до парка "Сокольники" по Садовому кольцу, Коровьему Валу, улицам Люсиновской, Большой Серпуховской, а также по Николоямской, Андроньевской и Красноказарменной набережным.
Ограничения также коснутся улиц Павла Андреева, Солдатской и Красноказарменной, 1-го Красноказарменного проезда и Госпитального Вала.
С полным списком ограничений можно ознакомиться на сайте ЦОДД.
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