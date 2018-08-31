Глава ДНР Захарченко скончался в больнице, куда его доставили после взрыва

Александр Захарченко скончался в больнице. Об этом сообщили источники Лайфа с места событий. Глава ДНР получил тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Раны оказались смертельными.

Захарченко было 42 года. Донецкую Народную Республику он возглавлял с 4 ноября 2014 года, пережил несколько покушений, был награждён Золотой звездой Героя ДНР, двумя Георгиевскими крестами ДНР, орденом Святителя Николая Чудотворца I и II степеней, орденом "За верность долгу".