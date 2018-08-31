Три сотрудника водоканала погибли при очистке колодца в Мордовии

Трое сотрудников водоканала погибли во время проведения работ по очистке колодца на улице Жулябова в городе Ковылкино в Мордовии. По данным Лайфа, причины трагедии на данный момент неизвестны.

Среди погибших — двое мужчин 1966 года рождения и один сотрудник ООО "Водоканал Ковылкинский" 1964 года рождения.

Ранее сообщалось, что три слесаря погибли от отравления метаном в Алма-Атинской области Казахстана при очистке канализационного колодца.