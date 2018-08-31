Колонна из сотни нежно-розовых Cadillac проедет в память об Арете Франклин

"Королева соула" будет похоронена 31 августа в Детройте. Церемония прощания пройдёт в зале, рассчитанном на четыре тысячи человек.

Более сотни нежно-розовых автомобилей марки Cadillac примут участие в процессии в Детройте в память о певице Арете Франклин, которая будет похоронена 31 августа.

Церемония прощания пройдёт в зале, рассчитанном на четыре тысячи посадочных мест. Перед сценой установлен позолоченный гроб, Франклин также похоронят в золотом платье и золотых туфлях. Со сцены выступят экс-президент США Билл Клинтон, проповедник Джесси Джексон и продюсер Клайв Дэвис.

Похороны "королевы соула" будут транслироваться по телевидению и в Интернете. На церемонии прощания выступят её друзья-музыканты: Стиви Уандер, Фэйт Хилл, Дженнифер Хадсон, Фантазия Баррино, Ширли Сизар, Рон Айли, Чака Хан, Йоланда Адамс, Дженнифер Холлидэй и многие другие.

Напомним, Арета Франклин ушла из жизни 16 августа на 77-м году жизни.