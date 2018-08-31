СМИ: Вице-премьер ДНР ранен при взрыве в Донецке

Заместитель председателя Совета министров ДНР, министр по доходам и сборам Александр Тимофеев находился в момент взрыва в кафе "Сепар" вместе с главой республики Александром Захарченко. По данным РИА "Новости", он получил ранения и был госпитализирован.

Известно ещё о двух раненных в результате взрыва. Их личности сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.