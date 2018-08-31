Спецслужбы ДНР назвали терактом взрыв в ресторане "Сепар" в Донецке

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Спецслужбы ДНР назвали терактом взрыв в ресторане "Сепар" в Донецке

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Фото: Life Shot

Смертельное ранение получил глава ДНР Александр Захарченко. Позже он скончался в больнице.

Спецслужбы ДНР назвали терактом взрыв в ресторане "Сепар" в Донецке. Как сообщает телеграм-канал Mash, рядом с заведением сработало мощное взрывное устройство, в результате чего тяжёлые ранения получили несколько человек.

Как ранее писал Лайф, в результате происшествия смертельное ранение получил глава ДНР Александр Захарченко. Позже он скончался в больнице.

В ресторане "Сепар" сейчас работают взрывотехники.

Подробнее о взрыве в центре Донецка читайте в трансляции Лайфа.

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