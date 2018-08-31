Двое рабочих числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Дзержинске

Следственный комитет РФ подтвердил гибель трёх человек и ранение четырёх в результате взрыва на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Кроме того, двое рабочих считаются без вести пропавшими. Об этом говорится на сайте СКР.

После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Оперативники работают на месте происшествия, допрашиваются пострадавшие и работники завода, устанавливаются причины трагедии.