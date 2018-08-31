СМИ сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко

Подозреваемые оказались украинскими диверсантами, а задержали их в автомобиле при попытке скрыться.

Диверсанты, подозреваемые в покушении на главу ДНР Александра Захарченко, были задержаны на проспекте Богдана Хмельницкого в Донецке. По крайней мере, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах ДНР. Другими источниками эта информация пока не подтверждена.

Сообщается, что подозреваемые оказались украинскими диверсантами, а задержали их в автомобиле при попытке скрыться.

Другая информация уточняется.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В результате происшествия глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, а впоследствии скончался в больнице.

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