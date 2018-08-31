"Братская беседа". Глава РПЦ рассказал о встрече с патриархом Варфоломеем

Предстоятели двух церквей разговаривали почти два с половиной часа в резиденции Патриарха Константинопольского в Стамбуле.

Глава РПЦ Кирилл прокомментировал переговоры со Вселенским Патриархом Варфоломеем, во время которых среди прочих обсуждался вопрос предоставления автокефалии Украинской церкви. По словам предстоятеля Русской церкви, в ходе переговоров не было ничего такого, что "произвело бы какой-то взрыв в сознании".

— Это была братская беседа, и я без согласования с Его Святейшеством (Варфоломеем) не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании… Разговор был очень правильный, — сказал патриарх Кирилл на вопрос, поднималась ли на встрече тема "украинской автокефалии".

Глава РПЦ назвал встречу хорошей. По его словам, в ходе "разговора между двумя братьями" были затронуты все те проблемы, которые стоят на повестке дня. Предстоятель Русской церкви выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, направленное на то, "чтобы мир становился лучше".

Переговоры патриархов Кирилла и Варфоломея прошли сегодня, 31 августа, в резиденции последнего в Стамбуле. Главы двух церквей беседовали почти два с половиной часа.