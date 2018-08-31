Опубликованы последние кадры с главой ДНР Захарченко

Ранее стало известно, что в результате взрыва у ресторана "Сепар" в центре Донецка глава ДНР был смертельно ранен и скончался в больнице.

Опубликованы последние кадры с главой ДНР Александром Захарченко. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, накануне вечером он возложил цветы к памятнику Иосифу Кобзону в ДНР.

На кадрах видно, что Захарченко сопровождает вооружённая охрана.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В результате происшествия глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, а впоследствии скончался в больнице. Гибель главы ДНР уже подтвердили в его администрации.

Спецслужбы ДНР назвали взрыв терактом. Также СМИ сообщили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Помимо того, стало известно, что в покушении подозревают одного из охранников главы ДНР.

Подробнее о произошедшем читайте в трансляции Лайфа.