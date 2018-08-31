Житель Лондона остаток жизни проведёт в тюрьме за покушение на Терезу Мэй

Злоумышленник планировал взорвать ворота, ведущие на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьера.

Житель Лондона Наимур Захария Рахман приговорён к пожизненному заключению за покушение на убийство премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, говорится в материалах суда.

Центральный уголовный суд Лондона сегодня завершил рассмотрение дела и определил меру наказания. Рахмана приговорили к пожизненному сроку заключения, при этом в течение 30 лет он не будет иметь права на досрочное освобождение.

По версии следствия, Рахман планировал взорвать ворота, ведущие на улицу, где находится резиденция премьера Великобритании, чтобы в дальнейшем в возникшей панике убить Терезу Мэй ножом.

Ранее Лайф сообщил о том, что в столице Британии был задержан подросток за подозрение в подготовке теракта.